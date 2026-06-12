POL-OG: Kehl - Augsburg statt Offenburg
Kehl (ots)
Ein sich sorgender Zeuge teilte der Polizei am Dienstagmittag mit, dass er einen Mann an einer Bushaltestelle in Kork vorgefunden hätte, der mit einer Decke über dem Kopf seit mehreren Stunden dort liegen würde. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kehl konnte wenig später den besagten Mann sitzend und wohlbehalten an der Bushaltestelle vorfinden. Nach eigenen Angaben war er auf dem Weg nach Offenburg. Eine polizeiliche Überprüfung des 63-Jährigen ergab, dass dieser vom Amtsgericht Augsburg zur Untersuchungshaft ausgeschrieben war. Statt nach Offenburg ging es für den Mann nun zum Polizeirevier nach Augsburg, wo er zeitnah einem Richter zur Haftbefehlseröffnung vorgeführt wurde.
/vo
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