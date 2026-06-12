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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mutmaßlicher Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt, Suche nach Zeugen und Geschädigte

Rastatt (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Donnerstagabend einen Fahrraddiebstahl in der Straße "Am Schlossplatz 9" bei der Reithalle in Rastatt. Laut Angaben des aufmerksamen Mannes konnte er beobachten, wie gegen 17.30 Uhr eine Person mit einem Fahrrad, zwei Sättel entwendet. Während des Anrufs soll sich der mutmaßliche Dieb fußläufig in Richtung eines nahegelegenen Friedhofs entfernt haben. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnten den Mann dort antreffen. Auf dem Gepäckträger des Fahrrads, welches der Mann mit sich führte, waren zwei Sättel eingeklemmt, wovon der Zeuge einen wiedererkennen konnte. Das Fahrrad sowie die beiden Sättel wurden sichergestellt. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun nach weiteren Zeugen und Geschädigten und bitten diese sich unter der Rufnummer 07222 761-0 beim Polizeirevier in Rastatt zu melden. /lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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