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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, B28 - Sperrung nach Unfall

Appenweier (ots)

Nach einem Unfall auf der B 28 im Bereich der Einmündung der Sander Straße/Pendlerparkplatz, kommt es auf der Bundesstraße rund um die Unfallstelle aktuell zu Behinderungen. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 15:05 Uhr eine Pkw-Fahrerin aus noch unbekannter Ursache auf der Fahrt in Richtung Oberkirch in den Gegenverkehr geraten und mit einem dort entgegenkommenden Lkw kollidiert. Hierbei trug die Frau Verletzungen noch unbekannter Schwere davon. Derzeit befinden sich Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei an der Unfallstelle im Einsatz. Daher wird der Verkehr zwischen der Unfallstelle und dem Knoten B28/B3 über Appenweier/Sander Straße örtlich umgeleitet.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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