Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, B28 - Sperrung nach Unfall

Appenweier (ots)

Nach einem Unfall auf der B 28 im Bereich der Einmündung der Sander Straße/Pendlerparkplatz, kommt es auf der Bundesstraße rund um die Unfallstelle aktuell zu Behinderungen. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 15:05 Uhr eine Pkw-Fahrerin aus noch unbekannter Ursache auf der Fahrt in Richtung Oberkirch in den Gegenverkehr geraten und mit einem dort entgegenkommenden Lkw kollidiert. Hierbei trug die Frau Verletzungen noch unbekannter Schwere davon. Derzeit befinden sich Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei an der Unfallstelle im Einsatz. Daher wird der Verkehr zwischen der Unfallstelle und dem Knoten B28/B3 über Appenweier/Sander Straße örtlich umgeleitet.

/rs

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