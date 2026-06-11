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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Verfolgungsfahrt - Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Der Versuch, bei einem 39-jährigen Mann eine Verkehrskontrolle durchzuführen, mündete am Mittwochabend in einer Verfolgungsfahrt bis zur französischen Grenze. Um kurz nach 18 Uhr meldete eine Anruferin, dass ein ihr bekannter Mann mit einem Audi vor ihrem Haus stehe, ohne dass er im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Eine Streife des Polizeireviers Kehl wollte den Mann daraufhin einer Verkehrskontrolle unterziehen, der sich der Audi-Fahrer aber durch Flucht entzog.

Bei seiner Flucht fuhr der Mann durch Goldscheuer, Marlen und Kittersburg und anschließend weiter in Richtung der französischen Grenze, wo er letztlich der Kontrolle entkam. Dabei war er mehrmals mit einer Geschwindigkeit von über 150 Kilometern pro Stunde unterwegs.

Verletzt wurde bei der Verfolgungsfahrt niemand. Bei seiner Flucht beschädigte der Audi-Fahrer allerdings einen Fiat in der Kittersburger Straße in Goldscheuer. Diesem fuhr er auf das Heck auf. Über einen Schaden am Audi ist nichts bekannt, am Fiat entstand jedoch ein Schaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro.

Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurde, werden unter der Rufnummer 0781 21-4200 um Kontaktaufnahme mit dem Verkehrsdienst Offenburg gebeten.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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