Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - WhatsApp-Betrug, Warnhinweise

Gaggenau (ots)

Einem bislang Unbekannten ist es am Dienstagabend über den Messengerdienst "Whatsapp" gelungen, einen Mann um einen dreistelligen Betrag zu betrügen. Der 27-Jährige wurde hierbei Opfer folgender praktizierten Masche: Er wurde von verschiedenen ausländischen Telefonnummern angeschrieben, die ihm mitteilten, dass er an einem Gewinnspiel gewonnen hätte. Er würde Bargeld über einen Paketdienst übersandt bekommen, müsse aber die Versandkosten übernehmen. Daraufhin tätigte der Mann Überweisungen sowie Zahlungen in Form von Gutschein-Codes in einer dreistelligen Gesamthöhe.

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und gibt folgende Warnhinweise:

- Seien Sie bei Nachrichten von unbekannten Nummern skeptisch. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Hinterfragen Sie verdächtige und nicht alltägliche Situationen. - Überweisen Sie kein Geld an unbekannte Bankverbindungen. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. - Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten. - Seien Sie stets misstrauisch. Immer wieder entwickeln die Gauner neue Betrugsmaschen mit dem Ziel, an Geld heranzukommen.

/lb

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