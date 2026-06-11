Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Alarm ausgelöst, 2. Nachtragsmeldung

Lahr (ots)

Lahr - Alarm ausgelöst, 2. Nachtragsmeldung

Nach der Alarmauslösung an einer Schule in der Otto-Hahn-Straße haben zwischenzeitlich die Polizeibeamten des Haus des Jugendrechts Lahr die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang wird vor allem die Rolle des Mädchens überprüft, welches laut Aussagen von Zeugen den Alarm selbst ausgelöst haben soll. Im Zuge der Kontrolle des Kindes haben die einschreitenden Beamten des Polizeireviers Lahr ein Messer aufgefunden und sichergestellt. Ob es hiermit im Vorfeld zu einer möglichen Bedrohungshandlung gegenüber Dritten kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Das strafunmündige Mädchen befindet sich derzeit noch in Gewahrsam. Während des Einsatzes war vorsorglich ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Polizei vor Ort. Der Rettungsdienst war mit rund einem Dutzend Einsatzfahrzeugen und dazugehörigen Kräften im Einsatz. Verletzte Personen wurden durch den Vorfall nicht bekannt. Ein Betreuungsangebot vor Ort wurde über die Einsatzdauer hinaus fortgeführt.

/ya

Nachtragsmeldung vom 11. Juli 2026, 11:31 Uhr

Lahr - Alarm ausgelöst, 1. Nachtragsmeldung

Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen an der Verbundschule sind abgeschlossen. Die Überprüfung des betroffenen Schulgebäudes durch die Polizei fand statt. Es ergaben sich keine Hinweise auf weitere Gefahren, so dass das Schulgebäude freigegeben werden konnte. Im Hallenzentrum "Im Mauerfeld" (Martin-Luther-Straße) befindet sich ein Betreuungsangebot der Polizei und des Rettungsdienstes, dass bei Bedarf auch von Eltern in Anspruch genommen werden kann.

/rs

Ursprungsmeldung vom Donnerstag, 11. Juni 2026, 10:46 Uhr

Lahr - Alarm ausgelöst

Nachdem an einer Schule in der Otto-Hahn-Straße kurz nach 9:30 Uhr ein Alarm ausgelöst wurde, eilten Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes zur Bildungseinrichtung. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein gedrückter Alarmmelder Auslöser des großen Polizeieinsatzes. Ein strafunmündiges Mädchen, das nach ersten Zeugenaussagen für die Auslösung verantwortlich sein soll, konnte gegen 10 Uhr festgestellt werden und befindet sich in polizeilicher Obhut. Derzeit laufen Einsatzmaßnahmen, um weitere mögliche Gefahren auszuschließen. Hierzu liegen aber derzeit keine Erkenntnisse vor. Eine Betreuung der Schülerinnen und Schüler wird aktuell vorbereitet.

/rs

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