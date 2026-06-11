Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall aufgrund einer Ölspur, Zeugenaufruf

Rastatt (ots)

Eine rund 800 Meter lange Ölspur hat am Mittwochvormittag in der Karlsruher Straße zu einem Verkehrsunfall geführt. Gegen 10:30 Uhr verlor ein 49-Jähriger auf der Fahrbahnverunreinigung in Fahrtrichtung Berliner Ring die Kontrolle über sein motorisiertes Zweirad und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Ein Verursacher der Ölspur konnte bislang nicht festgestellt werden. Zur Beseitigung der Verunreinigung wurde nach einer ersten Begutachtung durch die Berufsfeuerwehr Raststatt eine Spezialfirma für die Nassreinigung der Fahrbahn eingesetzt. Die Reinigungsarbeiten dauerten bis 13:55 Uhr an. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher der Ölspur geben können, sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 zu melden.

/jg

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