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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Vermisster Jugendlicher in der Nacht wohlbehalten aufgefunden

Gernsbach (ots)

In der Nacht auf Freitag konnte die Polizei zwei Jugendliche nach einem Notruf wohlbehalten auffinden. Die beiden Jugendlichen hatten sich telefonisch über den Notruf bei der Polizei in Gaggenau gemeldet, da sie den Weg nach Hause nicht mehr fanden. Die Einsatzkräfte konnten die beiden Minderjährigen schließlich am Bahnhof antreffen und zum Polizeirevier Gaggenau bringen. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung stellte sich heraus, dass einer der beiden Jugendlichen von einer Jugendhilfeeinrichtung in Ettlingen als vermisst gemeldet worden war. Der 14-Jährige wurde anschließend durch eine Polizeistreife zurück in die Einrichtung gebracht. Sein Freund wurde in der Nacht von Familienangehörigen abgeholt. /jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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