Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ehrliche Finderin

Offenburg (ots)

Anfang der Woche meldete sich eine verantwortungsvolle Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes bei der Polizei und gab an, dass sie einen Briefumschlag mit Bargeld in den Verkaufsräumen aufgefunden hätte. Bei dem Brief handelte es sich um eine Geburtstagskarte mit Bargeld, bei der auf dem Umschlag nur noch Teile der Adresse sichtbar sind. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg versuchen nun über verschiedene Recherchen das Geburtstagskind ausfindig zu machen. Bis zur endgültigen Klärung wurde das Bargeld an die Stadt Offenburg übergeben.

/vo

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