Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zeugen nach Verkehrsunfall mit zwei verletzten Kindern gesucht

Kappel-Grafenhausen (ots)

Am Mittwoch, 10.06.2026, gegen 16.30 Uhr, kam es in der Hauptstraße auf Höhe Anwesen 77 an der dortigen Bushaltestelle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen Pkw und zwei 12-jährigen Mädchen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollten die beiden Kinder die Fahrbahn überqueren, um einen an der Bushaltestelle stehenden Linienbus zu erreichen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem weißen Pkw. Die beiden Mädchen wurden verletzt, stiegen in den Bus und fuhren damit weg. Später wurden die Kinder von ihren Eltern in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des beteiligten weißen Pkw hielt nach dem Unfall zunächst an der Unfallstelle an. Da die Kinder die Unfallstelle unmittelbar nach dem Zusammenstoß verließen, kam es zu keinem Austausch der Personalien. Die Polizei bittet insbesondere den Fahrer des weißen Pkw sowie Zeugen, sich beim zuständigen Polizeiposten Ettenheim unter 07822/44695-0 zu melden. /c-kk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell