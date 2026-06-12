Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verlorener Geldbeutel findet zurück zum Besitzer - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Baden-Baden (ots)

Ein ehrlicher Finder hat am Mittwochabend dafür gesorgt, dass ein verlorener Geldbeutel seinen Weg zurück zu seinem Besitzer gefunden hat. Gegen 20 Uhr wurde beim Verkehrsdienst Baden-Baden ein Geldbeutel abgegeben, der zuvor auf der B500 nahe dem Cité-Kreisverkehr gefunden worden war. Darin befanden sich neben einem Personalausweis auch ein Führerschein, eine Gesundheitskarte sowie die Giro- und Kreditkarte. Bargeld war nicht enthalten. Anhand der im Geldbeutel befindlichen Ausweisdokumente konnte der Eigentümer schnell ermittelt werden. Wenig später erhielt er seine verlorenen Dokumente und Karten zurück. Die Polizei und der Eigentümer bedankten sich bei dem Finder für sein vorbildliches und ehrliches Verhalten. /jg

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