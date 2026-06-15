Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Schwer verletzte 82-Jährige nach Kollision mit Auto - Nachtragsmeldung-

Rastatt (ots)

Die am Montag vor einer Woche (8. Juni 2026) bei einem Unfall an der Kreuzung "Zaystraße/Richard-Wagner-Ring" schwer verletzte Fußgängerin ist am Samstag in einem Karlsruher Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.

/wo

Pressemitteilung vom 9.6.2026, 13:02 Uhr

Rastatt - Schwer verletzte 82-Jährige nach Kollision mit Auto

Rastatt Am Montagvormittag ereignete sich in Rastatt an der Kreuzung zwischen der Zaystraße und dem Richard-Wagner-Ring ein Verkehrsunfall, bei dem eine 82-jährige Frau schwer verletzt wurde. Beim Linksabbiegen an einer grünen Ampel soll der 72-jährige Fahrer eines Jazz die ebenfalls bei Grün die Straße passierende ältere Fußgängerin übersehen und mit dem Auto erfasst haben. Die Seniorin sei dabei mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe und dem Asphalt aufgeschlagen und soll durch die Wucht der Kollision etwa vier Meter nach vorne geworfen worden sein. Mit schweren Verletzungen wurde sie anschließend in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Am Auto des Mannes entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Ursache des Unfalls wird nun vom Verkehrsdienst Baden-Baden ermittelt.

/lh

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