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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt

Renchen (ots)

Nach einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt am Sonntagmorgen muss ein 22-Jähriger mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit einem Seat die Renchener Straße in Fahrtrichtung Erlach. In einer leichten Rechtskurve kam er gegen 7:30 Uhr geradeaus von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr das Fahrzeug eine seitlich abfallende Böschung hinunter, überschlug sich einmal und kam schließlich wieder auf den Rädern zum Stillstand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Nach aktuellem Stand wurden keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Im Rahmen der Unfallaufnahme führten die Beamten bei dem unverletzten 22-Jährigen einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde daraufhin beschlagnahmt. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

/jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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