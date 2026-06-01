Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei sucht Zeugen nach Verdacht der Trunkenheitsfahrt

Winterberg (ots)

Am Freitagabend erhielt die Polizei einen Hinweis auf einen möglicherweise alkoholisierten Autofahrer im Bereich Winterberg.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein Mann gegen 18:25 Uhr zunächst mit seinem Auto an einer Tankstelle in Winterberg vorgefahren sein und anschließend Kontakt zu einer Personengruppe aufgenommen haben. Zeugen berichteten der Polizei, dass der Mann bereits alkoholisiert gewirkt habe. Im weiteren Verlauf soll er mit seinem Fahrzeug mehrfach im Bereich Remmeswiese unterwegs gewesen sein.

Besonders im Fokus der Ermittlungen steht ein Vorfall auf einem Wirtschaftsweg in Richtung der Talstation "Rauher Busch". Nach Angaben von Zeugen sollen dort zwei Kinder die Fahrbahn gekreuzt haben. Der Fahrer habe stark abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ob die Kinder durch das Fahrverhalten konkret gefährdet wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die alarmierten Polizeibeamten trafen den Mann wenig später an. Er wirkte auf die Einsatzkräfte alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht auf Alkoholeinfluss. Im Krankenhaus Winterberg wurden anschließend zwei Blutproben entnommen.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Ihm wurde das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge bis auf Weiteres untersagt. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde nach Rücksprache mit Staatsanwaltschaft und Gericht eine Sicherheitsleistung erhoben.

Die Polizei bittet insbesondere die beiden Kinder sowie deren Erziehungsberechtigte, sich zu melden. Auch weitere Personen, die den Vorfall im Bereich Remmeswiese oder auf dem Wirtschaftsweg zur Talstation "Rauher Busch" beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt mit der Polizeiwache Winterberg unter der Telefonnummer 02981 / 90200 aufzunehmen.

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