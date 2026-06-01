Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auto streift Fußgängerin und flüchtet

Arnsberg (ots)

Am Freitag, den 29.05.2026, um 14:40 Uhr, kam es in der Straße Kaisersiepen in Neheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht. Eine 47-jährige Frau aus Neheim ging die Straße zu Fuß entlang in Richtung der Straße Zum Besenberg. Eine ältere Dame überholte die Fußgängerin mit ihrem Auto und streifte sie am Arm. Die Dame hielt kurzzeitig an und flüchtete dann in Fahrtrichtung der Straße zum Besenberg. Der Polizei liegen Hinweise auf die Unfallverursacherin vor. Diese Hinweise sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

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