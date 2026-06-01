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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg

In Marsberg-Bredelar kam es zwischen dem 28.05.2026 21:00 Uhr und dem 29.05.2026 17:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Gartenhaus in der Straße Lichten Eichen. Der bislang unbekannte Tatverdächtige versuchte, die Holztür des Gartenhauses aufzuhebeln, scheiterte jedoch. Es wurde nichts entwendet.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Marsberg unter 02992-90200-3711 zu melden.

Arnsberg

In Arnsberg an der Hüstener Straße kam es im Zeitraum vom 28.05.2026 17:15 Uhr bis zum 29.05.2026 08:00 Uhr zu einem Einbruch. Auf dem Gelände eines Wertstoffhofes brachen bislang unbekannte Tatverdächtige mehrere Container auf, die mit einem Vorhängeschloss gesichert waren. Dabei wurden mehrere Gegenstände, unter anderem Farbeimer, Akkus und Fernseher entwendet.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg unter 02932-90200 zu melden.

Brilon

Am Sonntag, dem 31.05.2026, kam es zwischen 01:23 Uhr und 01:58 Uhr zu einem Einbruch in eine Werkstatt in der Straße Zur Heide in Brilon-Thülen. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen einen bislang unbekannten, augenscheinlich männlichen Täter. Der Täter hat sich gewaltsam Zugang verschafft und anschließend die Werkstatt durchsucht. Entwendet wurden ein tragbares Radio sowie ein Akku-Starter.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Brilon unter 02961-9020-3311 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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