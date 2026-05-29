Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Im Zeitraum vom 27.05.2026 um 22:30 Uhr bis zum 28.05.2026 um 01:30 Uhr kam es in einer Bäckerei in der Glösinger Straße in Arnsberg-Oeventrop zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über eine Zugangstür Zutritt zu dem Geschäft. Der oder die Täter versuchten darüber hinaus, sich gewaltsam Zutritt zu dem angrenzenden Wohnhaus zu verschaffen. Dieser Versuch misslang. Die unbekannten Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung vom Tatort. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde lediglich ein Schlüssel entwendet. Gegen 23:00 Uhr des gestrigen Abends hörte eine Bewohnerin des Wohnhauses Geräusche im Bereich der Haustür. Ob diese im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Im Zeitraum vom 27.05.2026 um 17:00 Uhr bis zum 28.05.2026 um 19:30 Uhr kam es in der Straße Im Ohl in Arnsberg-Neheim zu einem Einbruch in einen Container auf einem Privatgrundstück. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Container. Anschließend flüchteten der oder die Täter mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Schmallenberg

In der vergangenen Nacht kam es um 01:53 Uhr in der Straße Am Donscheid in Schmallenberg-Bad Fredeburg zu einem Einbruch in eine Gartenparzelle auf einer Gartenanlage. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Anlage und in der Folge zu der betroffenen Parzelle. Mit ihrem Diebesgut flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Die Täter wurden durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. In den Aufzeichnungen sind drei Personen zu erkennen. Eine Person davon kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich

- Ca. 30- 35 Jahre alt

- Normale Statur

- Akku-Winkelschleifer über der linken Schulter

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-969400 in Verbindung zu setzen.

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