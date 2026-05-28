Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht in Arnsberg-Hüsten - Polizei sucht beschädigtes Fahrzeug

Arnsberg (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Arnsberg-Hüsten bittet die Polizei um Hinweise auf ein möglicherweise beschädigtes Fahrzeug.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 75-jährige Frau am Dienstag, den 24.05.2026, gegen 13 Uhr die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Arnsberger Straße durch den dortigen Baustellenbereich. Die Strecke ist derzeit nur einspurig als Einbahnstraße in Richtung Hüsten befahrbar.

Im Nachgang stellte die Fahrerin an ihrem Fahrzeug Beschädigungen am rechten Außenspiegel fest. Nach eigenen Angaben geht sie davon aus, im Baustellenbereich einen geparkten Pkw touchiert zu haben. Sie meldete den Vorfall später selbstständig bei der Polizei.

Die eingesetzten Polizeibeamten suchten die mutmaßliche Unfallstelle ab, konnten jedoch kein beschädigtes Fahrzeug feststellen. Nach derzeitigem Stand dürfte an dem bislang unbekannten Fahrzeug der linke Außenspiegel beschädigt worden sein.

Die Polizei bittet daher den möglichen Geschädigten sowie Zeugen, die Angaben zu einem beschädigten Fahrzeug machen können, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90 200 zu melden.

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