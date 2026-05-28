PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht in Arnsberg-Hüsten - Polizei sucht beschädigtes Fahrzeug

Arnsberg (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Arnsberg-Hüsten bittet die Polizei um Hinweise auf ein möglicherweise beschädigtes Fahrzeug.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 75-jährige Frau am Dienstag, den 24.05.2026, gegen 13 Uhr die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Arnsberger Straße durch den dortigen Baustellenbereich. Die Strecke ist derzeit nur einspurig als Einbahnstraße in Richtung Hüsten befahrbar.

Im Nachgang stellte die Fahrerin an ihrem Fahrzeug Beschädigungen am rechten Außenspiegel fest. Nach eigenen Angaben geht sie davon aus, im Baustellenbereich einen geparkten Pkw touchiert zu haben. Sie meldete den Vorfall später selbstständig bei der Polizei.

Die eingesetzten Polizeibeamten suchten die mutmaßliche Unfallstelle ab, konnten jedoch kein beschädigtes Fahrzeug feststellen. Nach derzeitigem Stand dürfte an dem bislang unbekannten Fahrzeug der linke Außenspiegel beschädigt worden sein.

Die Polizei bittet daher den möglichen Geschädigten sowie Zeugen, die Angaben zu einem beschädigten Fahrzeug machen können, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90 200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 08:11

    POL-HSK: Illegale Entsorgung von Tierresten im Romecketal

    Sundern (ots) - Im Landschaftsgebiet Romecketal zwischen Meinkenbracht und Obersalwey sind am Mittwochabend illegal entsorgte Tierreste aufgefunden worden. Die Örtlichkeit ist über einen Forstweg aus Meinkenbracht erreichbar. Die Fundstelle befand sich auf Höhe Brenschede etwa fünf Meter abseits des Weges zwischen Sträuchern. Ein zuständiger Jagdaufsichtsberechtigter hatte zunächst Kadavergeruch wahrgenommen und ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 07:33

    POL-HSK: Einbruch in eine Wohnung in Neheim

    Arnsberg (ots) - Am gestrigen Mittwoch, den 27.05.2026, erhielt die Polizei Arnsberg Kenntnis über einen Einbruch in Arnsberg-Neheim, der sich bereits am Vortag, Dienstag den 26.05.2026, zwischen 13:30 Uhr und 17:00 Uhr ereignet hat. Die Eingangstür einer Wohnung im zweiten Obergeschoss wurde gewaltsam geöffnet. Der Wohnungseigentümer gab an, dass eine Spardose mit Münzgeld im Wert von rund 50 EUR entwendet wurde. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren