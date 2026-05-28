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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht in Bestwig-Ramsbeck - Zeugen gesucht

Bestwig (ots)

Am 21.05.2026 gegen 16:45 Uhr kam es auf der Heinrich-Lübke-Straße in Bestwig-Ramsbeck zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Flucht. Der Unfallverursacher befuhr die Straße in Fahrtrichtung Heringhausen und touchierte dabei den Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten.

Durch eine Zeugenaussage konnte das Kennzeichen und damit der Halter des unfallverursachenden Fahrzeugs festgestellt werden. Zum beschädigten Fahrzeug liegen derzeit keine weiteren Angaben vor.

Die Polizei bittet den Halter des beschädigten Pkw sowie weitere Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich bei der Polizeiwache Brilon unter 02961 - 9020 - 3311 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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