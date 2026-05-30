Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Brilon (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Briloner Ortsteil Gudenhagen-Petersborn wurde gestern Abend ein 19jähriger Autofahrer aus Bestwig schwer verletzt. Der junge Mann befuhr mit seinem Auto gegen 19:20 Uhr die Straße "Am Haidknückel". Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und einem Weidezaum, bevor er mit seinem Fahrzeug auf einer Weide zum stehen kam. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle voll gesperrt.

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