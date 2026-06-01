Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auto streift 15-jährigen Radfahrer und flüchtet.

Marsberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 15:30 Uhr kam es in der Straße Hoppenberg in Marsberg-Westheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht. Ein 15-jähriger Junge aus Marsberg befuhr die Straße Hoppenberg abwärts in Fahrtrichtung Kasseler Straße. Ein bislang unbekanntes Auto überholte den 15-Jährigen und streifte ihn am Arm. Daraufhin verlor der Junge die Kontrolle über das Pedelec, stürzte und verletzte sich leicht. Das Auto flüchtete in Richtung Kasseler Straße. Derzeit liegen keine Hinweise zu Fahrer und Auto vor. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992-90200-3711 in Verbindung zu setzen.

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