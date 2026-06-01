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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auto verliert Vorderrad während der Fahrt - Hinweise auf eine Straftat.

Marsberg (ots)

Am vergangenen Samstag erschien ein 31-jähriger Mann aus Marsberg auf der Polizeiwache. Er machte Angaben zu einem möglichen Verkehrsdelikt zum Nachteil seiner Mutter. Diese war einige Tage zuvor an einem Verkehrsunfall in Hessen beteiligt. Hierbei löste sich während der Fahrt ein Vorderrad des Autos, woraufhin die Frau verunfallte. Im Nachgang ergaben sich Hinweise darauf, dass die Radschrauben an dem betroffenen Rad fehlten. Es besteht der Verdacht, dass diese Schrauben durch einen bislang unbekannten Täter gelöst wurden. Bei dem Tatort handelt es sich um die Hagemannstraße in Marsberg. Das Fahrzeug stand dort im Zeitraum vom 23.05.2026 um 18:00 Uhr bis zum 24.05.2026 um 08:20 Uhr geparkt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgrund eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992-90200-3711 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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