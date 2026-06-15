Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zur Seite gekippt

Baden-Baden (ots)

Ein Verkehrsunfall hat am Sonntagmittag in der Straße "Pariser Ring" zu einem Leichtverletzten geführt. Gegen 12:20 Uhr kam ein 26-jähriger Smart-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen eine dortige Baumschutzplanke. Durch den Aufprall kippte das Fahrzeug um und kam seitlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden waren aufgrund auslaufender Betriebsstoffe vor Ort. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden am Smart wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Unfallaufnahme übernommen.

/ph

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