Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, K5311 - Schwerverletzt nach Vorfahrtsmissachtung

Achern (ots)

Eine 16 Jahre alte Fahrerin eines Leichtkraftrades hat am Samstagvormittag auf der K5311 zwischen Önsbach und Wagshurst nach einem Zusammenstoß mit einem Auto schwere Verletzungen davongetragen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ein 91-jähriger Autofahrer soll hierbei kurz vor 10:30 Uhr vom Parkplatz eines dortigen Obsthofes auf die Kreisstraße eingefahren sein und hierbei die Vorfahrt der herannahenden Jugendlichen missachtet haben. An den beiden abgeschleppten Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 7.500 Euro. Die Unfallstelle war kurz vor 13 Uhr geräumt und frei befahrbar.

/wo

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