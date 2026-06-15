POL-OG: Achern, K5311 - Schwerverletzt nach Vorfahrtsmissachtung
Achern (ots)
Eine 16 Jahre alte Fahrerin eines Leichtkraftrades hat am Samstagvormittag auf der K5311 zwischen Önsbach und Wagshurst nach einem Zusammenstoß mit einem Auto schwere Verletzungen davongetragen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ein 91-jähriger Autofahrer soll hierbei kurz vor 10:30 Uhr vom Parkplatz eines dortigen Obsthofes auf die Kreisstraße eingefahren sein und hierbei die Vorfahrt der herannahenden Jugendlichen missachtet haben. An den beiden abgeschleppten Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 7.500 Euro. Die Unfallstelle war kurz vor 13 Uhr geräumt und frei befahrbar.
/wo
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/
X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg
Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.
Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell