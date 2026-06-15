POL-OG: Appenweier - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Hinweise erbeten
Appenweier (ots)
Am Sonntagnachmittag soll es bei der Bahnunterführung der Straße "Am Kehler Bogen" zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen sein. Mehrere bislang unbekannte Personen sollen gegen 16 Uhr gemeinschaftlich einen 18-Jährigen attackiert haben. Der Heranwachsende wurde dabei leicht verletzt. Die Beamten des Polizeireviers Kehl nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07851 893-0 entgegen.
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