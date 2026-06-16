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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - In Haft genommen

Kehl (ots)

Ein 40-jähriger Mann sieht sich seit Samstagnachmittag mit einem Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls konfrontiert. Der bereits polizeibekannte Tatverdächtige soll gegen 15:15 Uhr in einem Geschäft in der Straßburger Straße ein Parfum entwendet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 40-jährige den Kassenbereich mit einem mitgeführten Rucksack passieren, als er von einer Ladendetektivin angesprochen wurde. Diese hatte den Verdacht, dass sich in dem Rucksack nicht bezahlte Ware befinden könnte. Der Tatverdächtige sollte den Inhalt seines Rucksacks vorzeigen und zur weiteren Klärung in ein Büro begleitet werden. Hiergegen soll sich der Mann massiv zur Wehr gesetzt haben. Er soll um sich geschlagen und getreten und weiterhin in Richtung der Angestellten gespuckt haben. Überdies soll er mit Gegenständen geworfen haben. Die Ladendetektivin erlitt hierbei eine leichte Verletzung an der Hand. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den 40-jährigen vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde der vorläufig Festgenommene am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der wegen Verdachts eines räuberischen Diebstahls einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der französische Staatsangehörige, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

/jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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