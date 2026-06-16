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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Leichtverletzt nach Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Auto

Gaggenau (ots)

Bei einer Kollision zwischen einem E-Scooter und einem Auto wurde in Gaggenau am Montagabend gegen 19 Uhr ein Jugendlicher leicht verletzt. Der 14-jährige Fahrer des E-Scooters soll in Begleitung seines ebenfalls 14-jährigen Mitfahrers die Friedrichstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße befahren haben und beim Überqueren, den von der bevorrechtigten Hauptstraße kommenden Pkw übersehen haben. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß der Verkehrsteilnehmer. Dem Fahrer des E-Scooters gelang es, von diesem abzuspringen wodurch er unverletzt blieb. Der 14-jährige Mitfahrer wurde von dem Auto erfasst und kam zu Fall. Hierdurch zog sich der Teenager leichte Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der E-Scooter blieb unbeschädigt, während an dem Auto ein Sachschaden auf etwa 3.000 Euro beziffert wurde. Aufgenommen wurde der Unfall von den Beamten des Polizeireviers Gaggenau.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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