Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Kriminalpolizei sucht Zeugen für Vorfall im August 2025

Freiburg (ots)

Im Rahmen eines aktuellen Ermittlungsverfahrens bei der Kriminalpolizei werden zwei unbekannte Fußgänger als Zeugen gesucht, die am Samstag, 09.08.2025, morgens zwischen 5:30 Uhr und 6:30 Uhr am Rheinuferweg in Waldshut, eine etwa 30-jährige Frau aus dem Rhein gerettet haben und an ihren Begleiter, den Fahrer eines silbernen Mercedes, übergeben haben, der sie ins Krankenhaus brachte. Außerdem sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht von Freitag, 08.08.2025 auf Samstag, 09.08.2025, verdächtige Wahrnehmungen am Rheinuferweg in Waldshut gemacht haben. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 2880 entgegen.

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