Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Pkw und Anhänger mutwillig beschädigt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Wolberts Kamp;

Tatzeit: zwischen 11.01.2026, 21.30 Uhr und 12.01.2026, 10.00 Uhr;

Einen silbernen VW Sportsvan mit einem Anhänger mutwillig beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Gronau-Epe. Das Auto stand zwischen Sonntagabend und Montagmorgen an der Straße Wolberts Kamp. Der Unbekannte zerkratzte den Pkw an der Fahrer- und Beifahrerseite und beschädigte zudem die Plane des Anhängers mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell