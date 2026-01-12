Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Einbruch in Jugendhaus

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn-Oeding, Lindenstraße;

Tatzeit: zwischen 07.01.2026, 10.00 Uhr und 11.01.2026, 15.00 Uhr;

Gewaltsam in ein Jugendhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Südlohn-Oeding. Die Einbrecher verschafften sich ersten Angaben zufolge zwischen Mittwoch und Sonntag durch eine Tür Zutritt zu den Räumlichkeiten an der Lindenstraße. Im Inneren durchwühlten sie diverse Schubladen und Schränke. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand nicht fest, ob die Unbekannten etwas entwendet haben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell