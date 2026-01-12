POL-BOR: Vreden - Einbruch in Lagerhalle
Vreden (ots)
Tatort: Vreden, Rudolf-Diesel-Straße;
Tatzeit: 11.01.2026, 21.40 Uhr;
Bislang unbekannte Täter drangen am Sonntagabend in eine Lagerhalle an der Rudolf-Diesel-Straße in Vreden ein. Die Einbrecher gelangten auf bisher ungeklärter Weise in das Gebäude und lösten dabei den Alarm aus. Sie entwendeten ein technisches Gerät und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
