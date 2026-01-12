PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Lagerhalle

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Rudolf-Diesel-Straße;

Tatzeit: 11.01.2026, 21.40 Uhr;

Bislang unbekannte Täter drangen am Sonntagabend in eine Lagerhalle an der Rudolf-Diesel-Straße in Vreden ein. Die Einbrecher gelangten auf bisher ungeklärter Weise in das Gebäude und lösten dabei den Alarm aus. Sie entwendeten ein technisches Gerät und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

