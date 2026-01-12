Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Verbrauchermarkt

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Ottensteiner Straße;

Tatzeit: zwischen 10.01.2026, 21.00 Uhr und 12.01.2026, 06.00 Uhr;

In einen Verbrauchermarkt eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Vreden an der Ottensteiner Straße. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Innere des Marktes. Die Unbekannten durchwühlten mehrere Räumlichkeiten und Schränke. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob die Einbrecher Beute machten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

