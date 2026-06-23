Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Fahrer eines Elektrorollers gestürzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 22.06.2026 kam aus bislang unbekannten Gründen gegen 21:00 Uhr ein 26-jähriger Fahrer eines Elektrorollers in der Andelsbachstraße in Laufenburg zu Fall und verletzte sich. Er musste durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Elektroroller aufgrund eines Diebstahls zur Eigensicherung ausgeschrieben war. Außerdem fehlte die erforderliche gültige Haftpflichtversicherung.

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