Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Motorradfahrer bei Überholmanöver übersehen

Freiburg (ots)

Am Montag, 22.06.2026 kam es gegen 06:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der B 518 in die B 314. Nach bisherigen Erkenntnissen bogen ein Lkw und ein BMW von Weizen kommend in die B 314 ein und fuhren in Richtung Grimmelshofen. Ein aus Stühlingen kommender 51-jähriger Motorradfahrer beabsichtigte sowohl den BMW wie auch den Lkw verbotswidrig über die Sperrfläche und die Linksabbiegerspur des Gegenverkehrs zu überholen. Der 29-jährige BMW-Fahrer, der hinter dem Lkw ebenfalls eingebogen war, beabsichtigte ebenfalls verbotswidrig über die Sperrfläche und die Linksabbiegerspur den Lkw zu überholen und übersah hierbei den bereits neben ihm fahrenden Motorradfahrer. Dieser musste ausweichen und kollidierte mit einem Verkehrszeichen links neben der Fahrbahn. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst untersucht und in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Lkw und am BMW entstand kein Sachschaden. Das Motorrad und das Verkehrszeichen wurden erheblich beschädigt. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von ungefähr 5000 Euro entstanden sein.

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