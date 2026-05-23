POL-PDLU: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss gestürzt

Speyer (ots) - Am Freitagabend, den 22.052026 kam es in einem Bekleidungsgeschäft am Postplatz in Speyer zu einem Ladendiebstahl. Der 37-jährige Tatverdächtige aus Eppelborn versuchte, mit Waren im Wert von ca. 100 Euro die Filiale zu verlassen, ohne zu bezahlen. Durch einen Mitarbeiter wurde der Tatverdächtige am Verlassen der Filiale gehindert. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Waren wurden an die Filiale übergeben. Es wurden mehrere ...

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