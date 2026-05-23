POL-PDLU: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss gestürzt
Speyer (ots)
Am Freitagabend befuhr ein 69-jähriger Speyerer mit seinem Fahrrad die Friedrich-Ebert-Straße in Speyer. Auf Höhe der Bahnunterführung in Richtung Wormser Landstraße stürzte der Mann und verletzte sich dabei leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Radfahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Der Mann wurde in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
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