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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Speyer (ots)

In der Nacht von Montag, den 18.05.2026 auf Dienstag, den 19.05.2026 kam es im Emanuel-Geibel-Weg in Speyer zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte einen geparkten PKW der Marke Audi und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerkannt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, dem unbekannten Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, oder der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail und pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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