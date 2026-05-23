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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

Dudenhofen (ots)

Am späten Donnerstagabend, dem 21.05.2026, kam es im Gewerbegebiet von Dudenhofen zu einem Einbruch in ein dort ansässiges Unternehmen. Bislang unbekannte Täterschaft verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Firmengebäude und entwendeten daraus Werkstücke im fünfstelligen Wert. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Nähe des Gewerbegebiets in Dudenhofen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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