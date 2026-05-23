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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Ludwigshafen-Hemshof) - Kontrollstelle

Ludwigshafen (ots)

Am 22.05.2026, zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr, wurden an der Kreuzung Kanalstraße/Hartmannstraße mehrere Verkehrskontrollen durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 durchgeführt. Hierbei konnten bei 20 kontrollierten Fahrzeugen acht Personen festgestellt werden, welche nicht angeschnallt waren. Zudem konnte ein Fahrer festgestellt werden, welcher während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte.

Ablenkung im Straßenverkehr spielt eine immer größere Rolle. Sie birgt erhebliche Gefahren und betrifft alle Verkehrsteilnehmenden, nicht nur den Fahrzeugführer selbst. Wer im Stadtverkehr bei Tempo 50 beispielsweise nur eine Sekunde auf sein Smartphone schaut, legt hierbei eine Strecke von 14 Metern im "Blindflug" zurück. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmenden, das Handy während der Fahrt stecken zu lassen und die Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr zu richten. Lassen Sie sich nicht ablenken!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 963 24250
Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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