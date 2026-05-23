Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Raub auf Bauhausparkplatz - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 09:40 Uhr wurde ein 67-Jähriger aus Baden-Württemberg auf dem Bauhausparkplatz in Speyer-West von zwei bislang unbekannten Tätern attackiert. Aus seinem geöffneten Kofferraum entwendeten die Täter einen Koffer sowie eine Tasche mit Wertgegenständen im geschätzten fünfstelligen Gesamtwert. Anschließend flohen die Täter von der Örtlichkeit.

Zeugen, die im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz der Bauhaus-Filiale bzw. im näheren Umfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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