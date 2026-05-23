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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendieb gestellt

Speyer (ots)

Am Freitagabend, den 22.052026 kam es in einem Bekleidungsgeschäft am Postplatz in Speyer zu einem Ladendiebstahl. Der 37-jährige Tatverdächtige aus Eppelborn versuchte, mit Waren im Wert von ca. 100 Euro die Filiale zu verlassen, ohne zu bezahlen. Durch einen Mitarbeiter wurde der Tatverdächtige am Verlassen der Filiale gehindert. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Waren wurden an die Filiale übergeben. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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