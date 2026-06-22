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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Auto gegen Baum geprallt

Stuttgart- Süd (ots)

Ein 22-jähriger Mann ist am Samstagabend (20.06.2026) in der Magstadter Straße gegen einen Baum geprallt. Der 22-Jährige fuhr gegen 20.40 Uhr mit seinem Peugeot in der Magstadter Straße Richtung Schattenring. In einer Kurve vor dem Kreisverkehr kam er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er und seine beiden Mitfahrer im Alter von 20 und 27 zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die drei Männer. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von rund 45.000 Euro.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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