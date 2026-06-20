Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer schwer verletzt

Stuttgart-West (ots)

Bei einem Unfall am Samstagmorgen (20.06.2026) in der Reinsburgstraße hat sich ein 20 Jahre alter Fahrradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der Fahrradfahrer befuhr gegen 04.00 Uhr die Reinsburgstraße bergab mit mutmaßlich hoher Geschwindigkeit. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad, streifte einen geparkten VW Polo und prallte im Anschluss ungebremst gegen das Heck eines ebenfalls parkenden Audi Q5. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

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