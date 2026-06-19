Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Freitag (19.06.2026) an der Rankestraße vor dem Freibad Sillenbuch ereignet hat. Eine 44-jährige Fahrerin eines VW Polo war gegen 14.20 Uhr in Richtung Kernenblickstraße unterwegs, als ein dreijähriges Kind die Fahrbahn überqueren wollte. Die Fahrzeuglenkerin erkannte das Kind zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Dabei erlitt das Kind schwere Verletzungen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe rund 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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