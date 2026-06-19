Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt auf Fahrrad- und E-Scooter-Fahrende

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (18.06.2026) in den Stadtteilen Feuerbach, Weilimdorf, Hausen und Giebel Verkehrskontrollen durchgeführt und ihr Augenmerk dabei auf Fahrräder und E-Scooter gelegt. In der Heilbronner Straße auf Höhe Friedrichswahl stellten sie am Morgen zahlreiche Radfahrer fest, die schneller als die erlaubte Schrittgeschwindigkeit unterwegs waren. Auch an der Fußgängerbrücke über die Bundesstraße 295, auf Höhe des Sportparks, kontrollierten die Beamten mehrere Fahrradfahrer und wiesen sie auf häufig entstehende gefährliche Situationen mit Fußgängern hin. In der Burgenlandstraße stellten die Polizisten bei einer zweistündigen Verkehrskontrolle am Nachmittag zahlreiche Autofahrer fest, die dort trotz Durchfahrtsverbot unterwegs waren. Die betroffenen Verkehrsteilnehmer müssen nun mit Verwarnungen oder Anzeigen rechnen. Neben den örtlichen Schwerpunkten lag der Fokus außerdem auf dem technischen Zustand der Fahrräder. Die Beamten von Revier und Verkehrspolizei wurden von Kollegen des Referats Prävention unterstützt, die zum Thema Diebstahlschutz und Fahrradhelme aufklärte.

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