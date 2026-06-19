POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Zwei unbekannte Trickdiebe haben am Mittwochmittag (17.06.2026) in einer Wohnung an der Vollmoellerstraße mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet. Die Diebe klingelten gegen 12.00 Uhr an der Wohnung eines Seniors und gaukelten vor, den Gaszähler ablesen zu müssen. In der Wohnung verwickelte einer der Täter den Senior in ein Gespräch, während der andere das Bargeld aus einer Schublade stahl. ...

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