POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht
Stuttgart-Mitte (ots)
Unbekannte sind am Donnerstagmittag (18.06.2026) in Wohnungen an der Lorenzstaffel eingebrochen. Die Täter brachen zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr in die beiden Wohnungen im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein und durchwühlten sie. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeutete sie rund 2.000 Euro Bargeld und Schmuck von bislang unbekanntem Wert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
https://ppstuttgart.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell