POL-S: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht
Stuttgart-Süd (ots)
Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Donnerstag (18.06.2026) in einen Kiosk an der Böblinger Straße eingebrochen und hat eine Geldkassette gestohlen. Der Einbrecher brach gegen 01.50 Uhr die Eingangstüre des Kiosks auf und begab sich in den Verkaufsraum. Er stahl eine Geldkassette mit zirka 100 Euro Wechselgeld und flüchtete anschließend unerkannt. Der Einbrecher war zirka 180 Zentimeter groß, trug eine kurze, hellbraune Hose und eine dunkle Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.
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