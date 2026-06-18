PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreiste Trickdiebe erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Zwei unbekannte Trickdiebe haben am Mittwochmittag (17.06.2026) in einer Wohnung an der Vollmoellerstraße mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet. Die Diebe klingelten gegen 12.00 Uhr an der Wohnung eines Seniors und gaukelten vor, den Gaszähler ablesen zu müssen. In der Wohnung verwickelte einer der Täter den Senior in ein Gespräch, während der andere das Bargeld aus einer Schublade stahl. Anschließend verließen sie die Wohnung. Beide waren etwa 18 bis 20 Jahre alt und trugen dunkle Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 11:11

    POL-S: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Süd (ots) - Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Donnerstag (18.06.2026) in einen Kiosk an der Böblinger Straße eingebrochen und hat eine Geldkassette gestohlen. Der Einbrecher brach gegen 01.50 Uhr die Eingangstüre des Kiosks auf und begab sich in den Verkaufsraum. Er stahl eine Geldkassette mit zirka 100 Euro Wechselgeld und flüchtete anschließend unerkannt. Der Einbrecher war zirka 180 Zentimeter groß, ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 11:10

    POL-S: Autoscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Süd (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch (17.06.2026) an der Burgstallstraße ein Fahrzeug beschädigt. Die Täter schlugen zwischen 15.00 und 20.00 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe eines an der Straße geparkten Smarts ein. Offenbar wurde nichts gestohlen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 10:38

    POL-S: Mehrere zehntausend Euro geraubt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Zwei unbekannte Männer haben am Montagmorgen (15.06.2026) in der Moskauer Straße einem 48 Jahre alten Mann mehrere zehntausend Euro geraubt. Der Mann traf sich gegen 10.10 Uhr mit den beiden Männern, da er 31.000 Euro zu seinem Bruder nach Pakistan transferieren wollte. Im Laufe des Gesprächs bedrohte einer der Täter den 48-Jährigen, nahm das Geld und die beiden Täter flüchteten. Die beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren