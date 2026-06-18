Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreiste Trickdiebe erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Zwei unbekannte Trickdiebe haben am Mittwochmittag (17.06.2026) in einer Wohnung an der Vollmoellerstraße mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet. Die Diebe klingelten gegen 12.00 Uhr an der Wohnung eines Seniors und gaukelten vor, den Gaszähler ablesen zu müssen. In der Wohnung verwickelte einer der Täter den Senior in ein Gespräch, während der andere das Bargeld aus einer Schublade stahl. Anschließend verließen sie die Wohnung. Beide waren etwa 18 bis 20 Jahre alt und trugen dunkle Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell