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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Verkehrskontrolle mehrere gestohlene Bankkarten aufgefunden

Stuttgart- Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (17.06.2026) bei der Kontrolle eines Ford an der Königstraße mehr als ein Dutzend mutmaßlich gestohlene Bankkarten gefunden. Die Beamten kontrollierten gegen 19.50 Uhr den 24-jährigen Fahrer und seinen gleichaltrigen Beifahrer. Bei der Durchsuchung des Ford fanden die Beamten 17 Bankkarten, die mutmaßlich zuvor im gesamten Bundesgebiet gestohlen wurden. Einige EC-Karten wurden verwendet, um unberechtigt Zigaretten zu kaufen und Geld abzuheben. Hierbei entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Beamten beschlagnahmten die Bankkarten und setzten die beiden Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

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Polizeipräsidium Stuttgart
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E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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