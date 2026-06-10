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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geschwindigkeitskontrollen im Zuständigkeitsgebiet der Polizei Birkenfeld

Elchweiler/Achtelsbach (ots)

Am Dienstag, den 09.06.26 wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Birkenfeld - mit Unterstützung durch Beamte*innen des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik - an unterschiedlichen Örtlichkeiten Verkehrskontrollen durchgeführt.

In einem Zeitraum von ca. zwei Stunden wurden auf der Bundesstraße 41 zwischen den Ortslagen Niederbrombach und Birkenfeld in Höhe Elchweiler (Tempolimit 70 km/h) insgesamt sieben Kraftfahrzeugführer mit einer überhöhten Geschwindigkeit festgestellt.

Bei einer zweiten Verkehrsüberwachung wurde eine Messung in der Ortslage Achtelsbach (Tempolimit 30 km/h) durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt drei Verstöße geahndet.

Die Polizeiinspektion Birkenfeld weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Geschwindigkeit nach wie vor zu den Hauptunfallursachen, insbesondere außerhalb geschlossener Ortschaften, zählt. Daher werden auch künftig an den genannten sowie weiteren Örtlichkeiten entsprechende Kontrollmaßnahmen durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschiederstraße 33
55765 Birkenfeld

Tel.: 06782/991-72
Email: pibirkenfeld.verkehrssicherheit@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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