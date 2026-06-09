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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil - Kölkerberg - Wohnmobil gesucht

Hermeskeil (ots)

Im Zeitraum vom 09.06.2026 zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr kam es auf einem seitlich zur Fahrbahn angeordneten Parkplatz an der Straße Kölkerberg in Hermeskeil in Höhe der Kindertagesstätte Rosa Flesch zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte der beschädigter PKW ordnungsgemäß in einer Parkfläche. Bei den dortigen Stellflächen handelt es sich um seitlich angeordnete Parkbuchten, in welche Fahrzeuge rückwärts seitlich ein- und ausparken müssen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Ausparken den dahinter abgestellten PKW. Nach derzeitigen Ermittlungen könnte die Beschädigung durch eine Anhängerkupplung verursacht worden sein. Anschließend entfernte sich das unfallverursachende Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass sich möglicherweise zum Unfallzeitpunkt ein Wohnmobil im Bereich der Parkfläche befunden haben soll. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder Hinweise zu dem genannten Wohnmobil geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil zu melden. Insbesondere werden die Halterin oder der Halter des Wohnmobils gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Absender

Polizeipräsidium Trier
Polizeiinspektion Hermeskeil
Koblenzer Straße 53
54411 Hermeskeil
Telefon: 06503/9151-0
Email: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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